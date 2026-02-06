Полетит в Казахстан: комик Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай

Комик Нурлан Сабуров заявил о нежелании лететь в наручниках до Дубая и купил билет в Казахстан, сообщает Mash .

Задержанный в московском аэропорту Внуково комик Сабуров прилетел из ОАЭ бизнес-классом. После инцидента он заявил, что денег на обратный билет у него нет.

Однако позже он резко нашел деньги и купил билет до города Алматы. Это произошло после сообщения о том, что его могут депортировать в Дубай в наручниках.

Ближайший рейс в Казахстан запланирован на время после обеда.

Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Запрет вступил в силу 30 января.

