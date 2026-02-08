Сабуров придумал хитрый план после депортации из России
Фото - © Что было дальше?/YouTube
Комик Нурлан Сабуров после депортации из России собирается дать концерты в КНР и Таиланде. Они запланированы на февраль и апрель, сообщает SHOT.
В конце этого месяца Сабуров выступит с программой на Пхукете в Таиланде. В начале апреля отправится в китайские Гуанчжоу и Шанхай.
Максимальная стоимость билетов — 20 тыс. рублей. На концерт в Таиланде приобрели только половину мест из числа самых дешевых.
6 февраля Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Одна из причин — привлечение к административной ответственности по части 3.1 статьи 18.8 КоАП России («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»). Решение вынесли в мае 2025 года.
