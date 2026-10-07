Певца Нилетто отменяют после публичной поддержки Джигана

Ранее Нилетто вступился за рэпера Джигана после того, как его экс-жена Оксана Самойлова и ее мама раскрыли нелицеприятные детали семейной жизни. По словам певца, они много раз встречались в зале, на съемках, в студии, на радио и на выступлениях, но ни разу не видел Джигана с алкоголем или запрещенными веществами.

Нилетто должен был выступить 10 октября в Брянске. Билеты стоили 3,5 тыс. рублей, была продана тысяча мест. Однако поклонники, узнав мнение Данила, отказались идти на концерт. Организаторы утверждают, что к 6 октября на руках у поклонников осталась всего сотня билетов. Следующий концерт у музыканта по графику через месяц в Москве.

Ранее в СМИ сообщили, что Джиган попал в рехаб в Израиле после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника летом. Он удерживал сотрудников около 10 часов, обвиняя их в различных грехах, в том числе в предательстве. Свидетелями этого кошмара стали его дети, которые прятались в этот момент по шкафам.

После публикации этих новостей вышло интервью Самойловой журналистке Ксении Собчак. В нем блогер рассказала о жизни с Джиганом и заявила, что опасается за свою безопасность, хотя экс-муж находится в реабилитационной клинике, но он может покинуть ее в любое время, не завершив лечение. Бизнесвумен хочет ограничить бывшего возлюбленного в родительских правах.

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