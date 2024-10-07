Певица Любовь Успенская воссоединилась с дочерью Татьяной в России

Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, вернулась в РФ из Израиля. С ней все в порядке, сообщает Mash .

Татьяна встретилась с матерью. Эту информацию подтвердил ассистент артистки.

2 октября Любовь Успенская сообщила, что Татьяна пропала. Потом выяснилось, что девушка покинула РФ, не сказав никому об этом. Уже 3 октября ее обнаружили в Израиле.

Татьяна хотела вернуться домой раньше, но ей помешал ракетный удар по Израилю со стороны Ирана. Из-за него закрывали воздушное пространство страны, поэтому девушка оказалась дома только сейчас.