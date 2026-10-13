Врач-гастроэнтеролог Рожко рассказала, как вернуть концентрацию после отпуска

Врач-гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко посоветовала постепенно наращивать рабочую нагрузку после отдыха и наладить сон, сообщает «Вечерняя Москва» .

В первые рабочие дни эксперт бренда Repeat рекомендовала расставить приоритеты и выполнять задачи по одной. При долгой работе за компьютером полезны короткие перерывы и гимнастика для глаз.

«После отпуска организму может потребоваться время, чтобы адаптироваться к рабочей нагрузке. Поэтому в первые дни стоит уделить внимание режиму, стараться ложиться и вставать примерно в одно время, не пропускать приемы пищи и постепенно увеличивать объем дел. Это поможет плавно вернуться к повседневному темпу», — посоветовала Рожко.

Даже одна ночь с недостатком сна может усилить сонливость и увеличить число ошибок в задачах на внимание. Не стоит сокращать ночной отдых ради дополнительных дел.

В рацион врач рекомендовала включать рыбу, морепродукты, яйца, мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. При выборе биологически активных добавок важно учитывать их состав, форму веществ и индивидуальные потребности. При хронических заболеваниях или приеме лекарств подбор добавок лучше обсудить со специалистом.

Физическую активность тоже стоит увеличивать плавно: чаще ходить пешком, вставать из-за стола и делать короткие разминки между задачами.

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