Врачи Пушкинской больницы выявили рак у 372 жителей на профобследованиях

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова за первые шесть месяцев 2026 года выявили злокачественные новообразования у 372 жителей округа во время диспансеризации и профосмотров. У 119 человек заболевание обнаружили на первой стадии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Онколог стационара № 2 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Александр Владимирович Перетечиков объяснил, что раннее выявление рака позволяет провести более щадящее и эффективное лечение: опухоль еще небольшая, нет метастазов и сильной интоксикации.

«Во время операции, если она показана, есть возможность убрать опухоль целиком, поскольку она локализована, и минимизировать вероятность возвращения болезни. Зачастую на ранних стадиях онкология себя никак не проявляет», — пояснил врач.

У 21 пациентки рак молочной железы выявили на первой или нулевой стадии — In situ, когда клетки приобрели признаки раковых, но еще не распространились. Помогли маммография на первом этапе диспансеризации и последующая биопсия. Всех женщин срочно направили на дообследование и лечение, которое обошлось без последствий. Пациенткам, нуждавшимся в операции, удалили опухоли с сохранением молочной железы.

Из 48 случаев рака прямой и толстой кишки пять выявили на первой или нулевой стадии. Пациенты сдавали кал на скрытую кровь, затем проходили консультации хирурга и онколога, колоноскопию с биопсией. У одного из пациентов обнаружили и удалили полип с раковыми клетками.

Из девяти случаев рака шейки матки один выявили на стадии In situ при диспансеризации репродуктивного здоровья. Врач также отметил роль теста на ВПЧ в обследовании шейки матки.

Из 41 случая рака предстательной железы семь обнаружили на ранней стадии благодаря анализу на простатический специфический антиген на первом этапе диспансеризации. Анкетирование помогает урологу или хирургу заподозрить заболевание. Дополнительные обследования могут выявить рак предстательной железы, яичка, базалиому и меланому.

Из 42 случаев рака кожи 32 выявили на первой стадии: терапевты направляли пациентов с подозрительными поражениями кожи и родинками к дерматологам или онкологам. Команда онкологов больницы уточняет диагнозы, проводит лечение и динамическое наблюдение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.