Bentley королевы Елизаветы II выставили на аукцион

Bentley, созданный специально для королевы Елизаветы II, продают на аукционе. За машину 2016 года выпуска хотят получить до 450 тысяч евро, сообщает «Мнение редакции» .

Автомобиль — один из двух Bentley Mulsanne, созданных специально для королевы. Елизавета II ездила на нем до 2019 года.

В салоне Bentley все было обставлено согласно королевским запросам: там была кожаная отделка, ореховый шпон и даже специальная подставка для любимых сумок королевы от Launer London. После того, как Елизавета II перестала пользоваться автомобилем, его внешний вид привели к более стандартному, но регистрационный номер сохранили.

Пробег Bentley — около 10 тысяч километров. Автомобиль выставят на онлайн-торги на площадке Broad Arrow Auctions. Они пройдут с 5 по 14 октября.

Машина может достаться частному коллекционеру. Ожидается, что ее продадут за 400-450 тысяч евро.

Елизавета II правила Великобританией с 6 февраля 1952 года и до своей смерти 8 сентября 2022 года.

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