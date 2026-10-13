«Размажу по стенке»: в Йошкар-Оле отец-неадекват набросился на детей после ссоры

Буйный житель Йошкар-Олы набросился на детей, которые играли на детской площадке, после того, как его дочь поссорилась с ними. Мужчина угрожал, что размажет ребят по стенке, сообщает «112» .

10-летняя девочка гуляла на улице вместе с другими детьми. В какой-то момент она поссорилась с семилетней подругой. Последняя обиделась, ударила соперницу в живот, а затем сумкой по лицу. Старшая в ответ слегка пнула девочку, после чего та ушла к подъезду.

Вскоре 10-летняя школьница догнала оппонентку, чтобы извиниться и помириться. Но в этот момент из подъезда вышел отец младшей девочки. Та пожаловалась ему, что старшая ее якобы избила.

После этого мужчина схватил обидившую ее дочь школьницу за шею. Затем он набросился и на других детей, которые были поблизости. Он злился, матерился и кричал, что размажет их по стенке. Предварительно, мужчина был пьян.

У пострадавшей девочки остались следы на шее. Ее родители обратились в правоохранительные органы. По их словам, полицейские уже приходили к нападавшему, но дома его не было.

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