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9 тысяч «квадратов» складов на производстве пластика пылают в Ростовской области

В ростовском Аксае загорелись склады на производстве пластика. Площадь пожара выросла до 9 тыс. кв. м, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

В настоящее время огню присвоен повышенный ранг сложности № 3. На месте работают более 100 человек и 36 единиц техники.

Быстрому распространению пламени и дыма способствуют сильные порывы ветра.

Тушение также осложняет высокая пожарная нагрузка. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

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