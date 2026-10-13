Пожилой «росомаха» привязал ножи к рукам и порубил посетителей ТЦ в Южной Корее

В южнокорейском городе Инчхон произошло жестокое нападение на посетителей торгового комплекса. 60-летний мужчина закрепил холодное оружие прямо на своих предплечьях и кистях, после чего начал наносить удары окружающим, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на международное агентство Reuters.

В результате инцидента различные ранения получили восемь граждан. У одного из пострадавших случилась остановка сердечной деятельности.

Камеры видеонаблюдения запечатлели кульминационный момент агрессии на территории местного общепита. На обнародованных кадрах видно, как мужчина в синей куртке и джинсах с замаскированным лицом стремительно перемещается между столиками рядом с раздаточной зоной. Он держит выставленные вперед лезвия.

Известно, что нападавший находился под надзором и носил специальный электронный трекер на ноге. В настоящее время сотрудники экстренных служб оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, сам нападавший обезврежен и взят под стражу правоохранительными органами.

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