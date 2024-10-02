Любовь Успенская заявила, что ее дочь похитили

Пропала дочь известной российской певицы Любови Успенской. Татьяна Плаксина не выходит на связь уже пять дней, сообщает Baza .

По мнению исполнительницы, дочь могли похитить, так как Плаксина часто ездила с концертами в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что артистка обратилась к нему за помощью. Общественник обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время других подробностей случившегося не приводится.

Ранее стало известно, что артисты Максим Галкин*, Руслан Белый*, Михаил Шац* и другие звезды-иноагенты массово уезжают из Израиля на фоне войны с Ливаном и атак Ирана.

*Признаны иноагентами в России.