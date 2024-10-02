Любовь Успенская заявила, что ее дочь похитили
Baza: пропала дочь Любови Успенской
Пропала дочь известной российской певицы Любови Успенской. Татьяна Плаксина не выходит на связь уже пять дней, сообщает Baza.
По мнению исполнительницы, дочь могли похитить, так как Плаксина часто ездила с концертами в Донецкую и Луганскую Народные Республики.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что артистка обратилась к нему за помощью. Общественник обратился с заявлением в правоохранительные органы.
В настоящее время других подробностей случившегося не приводится.
Ранее стало известно, что артисты Максим Галкин*, Руслан Белый*, Михаил Шац* и другие звезды-иноагенты массово уезжают из Израиля на фоне войны с Ливаном и атак Ирана.
*Признаны иноагентами в России.