Звезда «Тайн Смолвиля» Уэллинг случайно выложил голое фото в соцсети

Американский актер Том Уэллинг, получивший широкую известность благодаря главной роли в телесериале «Тайны Смолвиля», по неосторожности обнародовал в социальных сетях интимный снимок. Об этом сообщает Starhit .

Артист планировал продемонстрировать подписчикам утренний урбанистический пейзаж Манхэттена из окна своего гостиничного номера в Нью-Йорке. На опубликованном кадре запечатлена городская панорама с высотными зданиями и улицей внизу, а поверх нанесена подпись «Hello NYC».

Однако звезда не учел зеркальные свойства оконного стекла в солнечную погоду. На стеклопакете отчетливо отразился силуэт полностью обнаженного мужчины, снимающего вид на телефон.

Обнаружив конфуз, Уэллинг оперативно стер публикацию из своего профиля. Тем не менее пользователи сети и фанаты успели сохранить кадры, после чего пикантный снимок разлетелся по интернет-пабликам.

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