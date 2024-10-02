сегодня в 09:30

Галкин*, Белый*, Шац* и другие артисты покидают Израиль из-за войны с Ливаном

Артисты Максим Галкин*, Руслан Белый*, Михаил Шац* и другие звезды-иноагенты сейчас массово уезжают из Израиля на фоне войны с Ливаном и атак Ирана, сообщает SHOT .

Израиль, куда ранее убегали жить российские артисты, сейчас превратился в агрессора, начав наземную военную операцию в Ливане.

При ухудшении ситуации в стране Галкин* убрал из гастрольного тура Израиль.

Сначала комик с женой, певицей Аллой Пугачевой уехал на Кипр. На этой неделе они планируют вылететь в Европу, а потом в США. В Штатах живет дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.

Кроме того, организаторы готовятся отменить выступления Белого* и Шаца*.

Михаил Шац* находится в безопасной американской Калифорнии. Недавно он получил 33 млн рублей за проданную квартиру в Санкт-Петербурге. Ее купил экс-вице-губернатор Ленобласти Георгий Богачев.

*Признаны иноагентами в России.