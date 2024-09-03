Объявлен новый владелец квартиры и семейного фотоархива Шаца* в Петербурге

Трешка площадью 82 кв. м на улице Моховой, расположенная рядом с Марсовым полем, выставлялась на продажу за 40 млн рублей. Покупателям показывали квартиру, даже не убрав со стены семейные фотографии Шацев. В течение полугода не нашлось желающих приобрести «иноагентскую» недвижимость, и Михаилу* пришлось снизить стоимость на 7 млн. В марте этого года квартира была продана за 33 млн рублей.

Георгий Богачев более 30 лет посвящает себя бизнесу, сосредотачиваясь на инвестициях и строительстве. С 2012 по 2015 год он занимал пост вице-губернатора Ленинградской области. После завершения своей карьеры в государственной службе он вернулся к строительному бизнесу, возглавив Союз строительных организаций Ленобласти и занимаясь координацией работы «Национального объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу. В настоящее время он активно работает над проектом по развитию базы отдыха «Илоранта», расположенной под Выборгом.

После начала специальной операции Шац* занял активную антироссийскую позицию и выразил поддержку Вооруженным силам Украины, после чего переехал в Израиль. За такие действия он был внесен в список иноагентов. Его творческая карьера за границей не удалась — он выступает лишь перед небольшой аудиторией других эмигрантов. Вероятно, именно данная ситуация заставила его продать свою родовую квартиру в Санкт-Петербурге вместе с семейным архивом фотографий.

*Включен в реестр иностранных агентов Минюста России