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Японского журналиста задержали на Сахалине по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность гражданина Японии, работавшего корреспондентом СМИ «Хоккайдо Симбун» в Южно-Сахалинске Сахалинской области. Его задержали за шпионаж, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Фигурантом расследования оказался подданный Японии. Он работал на СМИ «Хоккайдо Симбун», находясь в административном центре Сахалина.

Мужчина, обладавший официальным разрешением на работу от МИД России, действовал по прямым указаниям японской спецслужбы. Контрразведчики перехватили иностранца в Сахалинской области буквально перед посадкой на международный авиарейс, после чего под конвоем этапировали в Москву.

По сведениям РЕН ТВ, журналист системно собирал закрытую информацию об оборонном потенциале РФ. В будущем мужчина планировал дистанционно передать ее зарубежным кураторам.

Силовики также продемонстрировали оперативную съемку силового захвата подозреваемого. Суд санкционировал арест японца, комплекс процессуальных процедур продолжается.

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