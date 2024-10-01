Израиль открыл воздушное пространство после ракетной атаки со стороны Ирана

Общество

Израиль открыл свое воздушное пространство после завершения массированного ракетного обстрела со стороны Ирана, сообщает РИА Новости.

«Воздушное пространство открыто. Взлеты и посадки самолетов будут возобновлены в ближайшее время», — говорится в сообщении 12-го телеканала со ссылкой на пресс-службы израильских аэропортов.

Во вторник вечером власти Ирана запустили не менее 100 баллистических ракет в сторону Израиля. На всей территорией еврейского государства объявили воздушную тревогу. Местные жители прятались в бомбоубежищах, а летевшие в Тель-Авив самолеты меняли маршруты из-за обстрелов.

Над Израилем работала система ПВО «Железный купол». Президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении иранской атаки.