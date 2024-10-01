Израиль открыл воздушное пространство после ракетной атаки со стороны Ирана

Израиль открыл свое воздушное пространство после завершения массированного ракетного обстрела со стороны Ирана, сообщает РИА Новости .

«Воздушное пространство открыто. Взлеты и посадки самолетов будут возобновлены в ближайшее время», — говорится в сообщении 12-го телеканала со ссылкой на пресс-службы израильских аэропортов.

Во вторник вечером власти Ирана запустили не менее 100 баллистических ракет в сторону Израиля. На всей территорией еврейского государства объявили воздушную тревогу. Местные жители прятались в бомбоубежищах, а летевшие в Тель-Авив самолеты меняли маршруты из-за обстрелов.

Над Израилем работала система ПВО «Железный купол». Президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении иранской атаки.