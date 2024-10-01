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В Сети появилось видео работы ПВО «Железный купол» после ракетной атаки Ирана

Власти Ирана выпустили ракеты в сторону Израиля в рамках массированной атаки еврейского государства. Очевидцы выкладывают видео работы системы «Железный купол», которая сбивает летящие ракеты, сообщает Telegram-канал SHOT .

Местные жители прячутся в бомбоубежищах.

Всего Иран выпустил в сторону Израиля не меньше 100 баллистических ракет. По словам жителей Тель-Авива, над городом работает система ПВО «Железный купол».

На опубликованных кадрах видно, как большое число ракет уничтожаются в ночном небе над израильским городом.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что власти Ирана запустили баллистические ракеты в направлении еврейского государства, на всей территории объявлена воздушная тревога.