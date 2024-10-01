ЦАХАЛ: Иран запустил баллистические ракеты в направлении Израиля

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что власти Ирана запустили баллистические ракеты в направлении еврейского государства, сообщает РИА Новости .

На всей территории Израиля объявлена воздушная тревога. Всех жителей призвали срочно проследовать в укрытия.

По данным телеканала ABC, Тель-Авив ожидает запуск 240-250 ракет двумя волнами со стороны Тегерана. При этом израильские силы не планируют наносить превентивный удар по Ирану.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что власти США проинформировали Израиль о подготовке Ираном атаки при помощи баллистических ракет, которая может произойти в ближайшие часы.