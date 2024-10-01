WSJ: Иран атакует Израиль баллистическими ракетами в ближайшие часы

сегодня в 17:45

США проинформировали власти Израиля о подготовке Ираном атаки при помощи баллистических ракет, она может произойти в ближайшие часы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Запуск ракет будет ответом на ликвидацию Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Ливане. По словам источника, атака «неизбежна».

«Нападение на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана», — подчеркнул он, добавив, что США активно оказывают поддержку в подготовке обороны Израиля.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил информацию о возможной атаке Ирана против еврейского государства.