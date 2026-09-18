Кемеровчанин катает детей на авто из «Операции „Ы“ и других приключений Шурика»

Любитель ретротехники Олег Никоноров бесплатно катает детей у школы № 7 в Кемерове на автомобиле СМЗ-С-3А из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», сообщает Сiбдепо .

У школы № 7 в Кемерове, где работают избирательные участки № 209, № 210 и № 214, Олег Никоноров организовал бесплатные катания для детей на автомобиле СМЗ-С-3А. На такой машине 1961 года выпуска в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» ездили Трус, Балбес и Бывалый.

Никоноров рассказал, что решил устроить аттракцион, поскольку считает выборы праздником. По его словам, ретроавтомобиль вызывает радость у горожан.

«Доставлять удовольствие людям — это занятие приятное. Вот это историческое чудо не может не вызывать улыбки», — поделился Олег Михайлович.

Во дворе школы также выставили мотоцикл «Урал» времен Великой Отечественной войны и одну из первых советских мотоколясок для инвалидов войны 1945 года выпуска. Избиратели фотографируются рядом с ретротехникой.

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