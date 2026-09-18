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Кузбассовца обвинили в убийстве знакомого после ссоры

В Кузбассе 47-летнего мужчину обвинили в убийстве знакомого: по версии следствия, во время конфликта он нанес ему несколько ударов ножом, сообщает Сiбдепо .

Конфликт между мужчинами произошел вечером 15 сентября 2026 года. По версии следствия, 47-летний кузбассовец несколько раз ударил знакомого ножом в голову, спину и живот.

Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Следователи задержали подозреваемого, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет Кузбасса осмотрел место происшествия и допросил свидетелей. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз и продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

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