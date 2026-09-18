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Четыре рейса задержали в аэропорту Кемерова

В аэропорту Кемерова задержали по два рейса на прилет и вылет, сообщает Сiбдепо .

Городской аэропорт задержал четыре рейса: два прибывающих и два отправляющихся. Изменения коснулись направлений Сочи и Санкт-Петербург.

Задержка рейсов в Сочи составила около двух часов. Рейсы в Санкт-Петербург отложили на шесть часов.

Информация опубликована на онлайн-ресурсах аэропорта имени А. А. Леонова.

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