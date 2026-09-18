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Госавтоинспекция Кузбасса остановила женщину без прав с детьми

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса задержали женщину без водительских прав, которая перевозила двоих детей с нарушениями и не пристегнулась ремнем, сообщает Сiбдепо.

Инспекторы выявили нарушения во время надзора за дорожным движением. Женщина управляла автомобилем без водительского удостоверения.

В салоне находились двое детей, которых перевозили с нарушением правил. Водитель также не была пристегнута ремнем безопасности.

На женщину составили три административных протокола: за управление без ВУ, нарушение правил перевозки детей и непристегнутый ремень. Общая сумма штрафов составила 11 500 рублей, автомобиль отправили на специализированную стоянку.

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