сегодня в 20:47

Байден приказал военным США оказать Израилю поддержку в защите от иранских атак

Официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что американский президент Джо Байден приказал военнослужащим США оказать поддержку Израилю в защите от ракетных атак со стороны Ирана, сообщает РИА Новости .

«Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — сказал Саветт.

Представитель Белого дома добавил, что Байден получает регулярные сообщения о развитии ситуации в Израиле.

Ранее в израильской армии заявили, что Иран запустил баллистические ракеты в направлении еврейского государства. На всей территории страны объявлена воздушная тревога, жителей призвали срочно проследовать в укрытия. Над израильскими городами работает система ПВО «Железный купол», которая сбивает ракеты.