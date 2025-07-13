Двое человек ранены при атаке украинского дрона в Белгородской области

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Гладков: при ударе ВСУ ранены двое человек

В результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

57-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и повреждения лица, а её 60-летний супруг — баротравму и ушиб верхних конечностей.

Обоих доставляют в областную больницу для оказания специализированной медицинской помощи.

Ранее в регионе объявили режим опасности атаки беспилотников.