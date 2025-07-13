Сербия и США обсуждают стратегическое партнерство

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает «КоммерсантЪ» .

Несмотря на объявленные Вашингтоном 35-процентные пошлины на сербский экспорт, вступающие в силу 1 августа, переговоры прошли в конструктивном ключе.

Вучич подчеркнул приверженность Белграда стратегическому партнерству с США, особенно в сферах энергетики и искусственного интеллекта, одновременно отметив необходимость уважения национальных интересов Сербии. Президент выразил благодарность за американскую поддержку евроинтеграционного процесса, что особенно важно на фоне сохраняющихся тесных связей страны с Россией и Китаем.

Ранее Вучич заявил, что сохраняет особые отношения с Москвой.