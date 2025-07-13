Янник Синнер против Карлоса Алькараса: где смотреть финал Уимблдона 2025

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Синнер сыграет против Алькараса в финале Уимблдона 2025 в Лондоне

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом за титул в финале Уимблдона-2025. Встреча состоится 13 июля в 18:00 по московскому времени на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Накануне 23-летний итальянский спортсмен в полуфинале обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Синнер впервые в своей карьере вышел в финал Уимблдона.

22-летний действующий чемпион Карлос Алькарас в полуфинальной игре одолел американца Тейлора Фрица со счетом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

Посмотреть противостояние Синнера и Алькараса в финале турнира «Большого шлема» на отечественном видеохостинге Rutube. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте «Спорт-Экспресс».

Кроме того, в воскресенье Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова встретятся с Се Шувэй и Аленой Остапенко в финале женского парного разряда Уимблдона.

Экс-чемпионки итогового турнира WTA в полуфинале обыграли американок Оливию Гадеки и Дезире Кравчик со счетом 3:6, 6:0, 6:3.

Се Шувэй и Алена Остапенко в полуфинале справились с первыми сеяными и действующими чемпионками Тейлор Таунсенд и Катериной Синяковой. Матч завершился со счетом 7:5, 6:4.

Все желающие могут посмотреть прямую трансляцию финал женского парного разряда на Rutube. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте «Чемпионата».