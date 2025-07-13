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Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что ему якобы не рассказывали в школе о Волынской резне 1943 года, сообщает РИА Новости .

«Это запредельная ложь, Зеленский делает вид, что не знал, а польский президент (Анджей) Дуда притворяется, будто поверил этому», — заявил Рогов.

В российском МИДе ранее реакция была ещё жёстче: там предположили, что украинский лидер либо сознательно лжёт, либо демонстрирует «безграмотную бестолковость».

Волынская резня — массовое уничтожение украинскими националистами польского населения в 1943 году, которое современная Польша считает геноцидом.