Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала резкий ответ на заявления президента Польши Анджея Дуды, который выразил недоумение, видя на Украине героизацию Бандеры.

В своём комментарии Захарова провела жёсткую параллель между действиями современных польских властей и библейской притчей о нечистом духе, вернувшемся в «выметенный дом».

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства напомнила, что именно Варшава последовательно уничтожала памятники советским воинам-освободителям, создавая идеологический вакуум.

«Снеся мемориалы настоящим героям, поляки расчистили площадку для новых кумиров — теперь удивляются, увидев бандеровскую символику», — подчеркнула Захарова.

Особое внимание было уделено историческому парадоксу: Польша, одна из первых пострадавшая от нацизма, сегодня своими руками разрушает архитектуру послевоенной памяти. В МИД РФ считают, что снос памятников Красной Армии стал точкой отсчёта для реабилитации ультраправых движений в Восточной Европе.

«Зло, побеждённое в 1945-м, возвращается семикратно усиленным», — цитирует Захарова Евангелие от Матфея.

Ситуация с непониманием украинцами трагедии Волынской резни (1943–1944 гг.), где погибли десятки тысяч поляков, рассматривается в Москве как закономерный итог пересмотра истории. В ведомстве напомнили, что за последние годы в самой Польше были демонтированы сотни советских мемориалов, при этом в стране проходят марши в честь коллаборационистов.

«Когда стирают границу между палачами и жертвами Холокоста, удивляться нынешним объятиям с наследниками Бандеры не приходится», — заключила представитель МИД.

В комментарии подчёркивается, что Россия сохранит все памятники польским солдатам на своей территории, в отличие от практики восточноевропейских стран.