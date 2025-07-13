Запорожская область справилась с погодным энергокризисом

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Энергетикам Запорожской области удалось полностью стабилизировать ситуацию с электроснабжением после возникших вечером 12 июля перебоев, вызванных экстремальной жарой, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Завершены работы по перераспределению нагрузок в энергосистеме региона.

Напомним, что около 19:00 из-за резкого роста потребления электроэнергии на фоне высоких температур возникли критические перегрузки, приведшие к временным отключениям в Мелитополе, Бердянске и нескольких муниципальных округах. В некоторых районах были приостановлены подача воды из-за сбоев в работе насосных станций.

Уже к 23:00 того же дня энергетикам удалось нормализовать ситуацию.

Губернатор обратился к жителям с просьбой рационально использовать электроэнергию и воду, чтобы избежать повторных перегрузок системы в условиях продолжающейся жары. Специалисты продолжают мониторить состояние энергосетей в режиме повышенной готовности.