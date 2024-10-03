Дочь певицы Успенской нашлась в Израиле

Опасения певицы Любови Успенской о том, что ее 34-летняя дочь Татьяна Плаксина завербована иностранными спецслужбами, не подтвердились, девушка нашлась на территории Израиля, сообщает Telegram-канал SHOT .

Предварительно известно, что с Плаксиной все в порядке. Она без предупреждения близких уехала из России в Израиль. Причина ее отъезда не уточняется.

Пока Успенская вместе с друзьями искала дочь, на непродолжительное время пропадал общественник Виталий Бородин, который ранее первым сообщал об исчезновении Плаксиной. Он в течение дня никому не отвечал на телефон, однако потом нашелся в Москве.

Информации о том, когда Татьяна Плаксина планирует вернуться обратно к матери в Москву, пока нет.

Ранее Любовь Успенская заявляла, что ее взрослую дочь похитили неизвестные. Татьяна Плаксина не выходила на связь пять суток.