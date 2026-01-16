«Он так улыбался»: Золотовицкий продолжал выступать, несмотря на болезнь

Актриса Ольга Воронина вспомнила последнюю встречу с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким. По ее словам, режиссер до последнего выступал и улыбался, несмотря на тяжелую болезнь, сообщает VOICE .

Золотовицкого не стало 14 января, ему было 64 года. В последнее время он боролся с раком желудка. Воронина работала с режиссером в труппе МХТ им. Чехова. В последний раз актриса видела коллегу на сборе полгода назад. Тогда уже стало понятно, что с его здоровьем что-то происходит.

«Он улыбается, будто совсем ничего не произошло. Дарит воздушные поцелуи и шутит. Он изо всех сил старался показать, что все в порядке. Меня потрясло, что его это могло коснуться. Однако была надежда, что все обойдется, потому что он всемогущий», — поделилась Воронина.

По словам актрисы, все знали Золотовицкого как доброго и отзывчивого человека. Он не был худруком театра, но именно к нему все спешили обратиться по просьбе или за советом. Воронина назвала его мощным и необъятным человеком.

Попрощаться с актером, режиссером, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким можно будет 17 января. Церемония пройдет в МХТ им. Чехова.

Гражданская панихида начнется в 10:00. В 13:00 пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

