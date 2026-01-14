Умер ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

14 января стало известно о смерти ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Ему было 64 года, сообщает ТАСС .

Причиной смерти Золотовицкого стало онкологическое заболевание. У него был рак желудка.

По данным Mash, артиста госпитализировали 10 января. Он попал в хирургию с обострением онкологии и был в крайне тяжелом состоянии. Перед Новым годом Золотовицкого три раза отправляли в больницу с проблемами сердца и обострением онкологии.

Сердце артиста и телеведущего остановилось 14 января в 9:00 утра. Врачи пытались реанимировать Игоря Яковлевича в течение получаса, но не смогли.

Золотовицкий — выпускник школы-студии МХАТ, который позже стал там преподавать, а затем занял пост ректора. Он также активно играл в театре и снимался в кино. Заслуженный артист РФ играл в таких лентах, как «Летний дождь», «Сыщик Путилин», «Актрисы», «История одного назначения».

