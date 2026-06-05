В Воскресенске прошел литературный час к 227-летию Пушкина

Литературный час к 227-летию со дня рождения Александра Пушкина прошел 4 июня в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске. Участники узнали о связях поэта с воскресенской землей и его потомках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Россия 6 июня отметит 227 лет со дня рождения Александра Пушкина. Накануне даты в Воскресенске собрались почитатели его творчества. Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала, что, хотя поэт не бывал в городе, его судьба пересекалась с людьми, жившими на этой территории.

В частности, романист Иван Лажечников, чье имя связано с усадьбой Кривякино, в 1819 году предотвратил дуэль Пушкина с майором Денисевичем. В конце 1980-х годов у Троицкой, ныне Успенской, церкви в селе Константиново обнаружили гранитное надгробие с надписью о действительном статском советнике Алексее Михайловиче Пушкине. Выяснилось, что это двоюродный дядя поэта, генерал-майор и переводчик Мольера. После смерти приемных родителей Мелиссино он унаследовал село Константиново и был там похоронен.

С Пушкиным были знакомы и владельцы усадьбы Спасское Николай Смирнов и Александра Смирнова-Россет. Поэт посвятил Александре Осиповне несколько стихотворений и упоминал ее в письмах. В разные годы в Воскресенск приезжали и потомки Пушкина — физик-ядерщик Андрей Кологривов и преподаватель Сорбонны Ольга Воронцова-Вельяминова. В библиотеке хранятся тома произведений поэта с их автографами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.