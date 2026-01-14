Названа дата прощания с ректором Школы-студии МХАТ Золотовицким

сегодня в 16:09

Церемония прощания с Золотовицким пройдет 17 января в Москве

Попрощаться с актером, режиссером, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким можно будет 17 января. Церемония пройдет в МХТ им. Чехова , сообщает пресс-служба театра.

Гражданская панихида начнется в 10:00. В 13:00 пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Игорь Золотовицкий скончался 14 января в результате обострения онкологического заболевания. Ему было 64 года.

