Названа дата прощания с ректором Школы-студии МХАТ Золотовицким
Попрощаться с актером, режиссером, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким можно будет 17 января. Церемония пройдет в МХТ им. Чехова, сообщает пресс-служба театра.
Гражданская панихида начнется в 10:00. В 13:00 пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.
Игорь Золотовицкий скончался 14 января в результате обострения онкологического заболевания. Ему было 64 года.
