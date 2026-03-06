Худруком МХАТ имени Горького стал Сергей Безруков

сегодня в 14:03

С 2014 года он был художественным руководителем Московского Губернского театра. Кроме того, Безруков ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

Он — заслуженный артист РФ. Безруков с успехом совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой и педагогической практикой.

Любимова пожелала Безрукову новых успехов и достижений на новой должности.

Министр также сообщила о назначении исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константина Хабенского. При этом Хабенский останется главой Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

В 2025 году с поста генерального директора МХАТ имени Максима Горького был снят Владимир Кехман. Об был обвинен в растрате и мошенничестве.

