Аналитик спрогнозировал курс рубля на май и конец 2026 года

Эксперт Осин: курс доллара к концу года может достичь 100 рублей

Для курса CNY/RUB целевой диапазон на май 2026 года можно оценить на уровне 11,00–12,60 руб. за единицу валюты КНР. Для курса USD/RUB оценочный целевой диапазон на май 2026 года составляет 78–82 руб. за доллар, заявил РИАМО аналитик АО ИК «АКБФ» Александр Осин.

По прогнозу эксперта, существенное улучшение текущей статистики и прогнозов нефтегазовых доходов поддержат курс рубля и цены российского долгового сегмента в середине года. На этом фоне аналитик полагает возможным снижение ключевой ставки во II квартале до 13%–14% при итоговой консолидации индикативных курсов USD/RUB и CNY/RUB вблизи текущих отметок.

С учетом накопления в экономике внешних и внутренних проинфляционных драйверов (среди них — рост цен на бензин, относительно активный рост зарплат, повышение кредитных и налоговых издержек экономических агентов), Осин по-прежнему ожидает существенного ускорения инфляции в РФ во II полугодии 2026 года.

На этом фоне аналитик АО ИК «АКБФ» сохраняет прогноз ключевой ставки по итогам 2026 года на уровне 14%, курса рубля — 90–100 руб. за доллар и 13,5–14,5 руб. за юань.

