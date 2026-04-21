Не осознал, что происходит: муж погибшей в аварии в Москве рассказал о ДТП

Муж погибшей в ДТП на Садовом кольце рассказал, что Mercedes «влетел» сбоку

Супруг погибшей в дорожно-транспортном происшествии на Садовом кольце в Москве рассказал РЕН ТВ подробности ДТП. Он не успел понять, что происходит, поскольку Mercedes-Benz въехал в их машину сбоку, со стороны пассажирского сиденья, где находилась супруга.

«Это было сзади меня все, просто ударило сбоку, я никак не ожидал», — подчеркнул пострадавший.

Против виновницы ДТП возбудили уголовное дело из-за нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло гибель двух человек. Ей, по предварительной версии, является экс-работница Россотрудничества Анна. Ее задержали.

В ДТП с шестью машинами погибли два человека — велосипедист и пассажирка одного из автомобилей.

