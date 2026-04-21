Ушла эпоха: почему Тим Кук покидает Apple и каких успехов достигла компания во главе с ним

Тим Кук — имя, которое стало синонимом инноваций, лидерства и корпоративной ответственности. С момента своего назначения на пост генерального директора Apple в 2011 году он не только продолжил дело Стива Джобса, но и привнес в компанию новые идеи и подходы, которые позволили Apple стать одной из самых дорогих компаний в мире. В материале РИАМО — о том, кем работал Тим Кук до прихода в «яблоко», чего он достиг на позиции гендиректора и почему вдруг решил уйти.

Что известно о Тиме Куке

Фото - © Apple

Тим Кук родился 1 ноября 1960 года в городе Мобил, штат Алабама, но детство провел в соседнем Робертсдейле. Его отец, Дональд Кук, работал на верфи, а мать, Джеральдин, была фармацевтом. Семья жила в скромных условиях, что не помешало Тиму развивать свои интересы и стремиться к знаниям.

После окончания средней школы с хорошими оценками по математике Тим поступил в Университет Оберна, где в 1982 году получил степень бакалавра в области индустриальной инженерии. В 1988 году он завершил обучение в Школе бизнеса Фукуа Университета Дьюка, получив степень магистра делового администрирования (MBA). В университете Кук проявил свои лидерские качества и умение работать в команде, что стало основой для его будущей карьеры.

Карьера Тима Кука до Apple

Фото - © Austin Community College/Flickr.com

Карьера Тима Кука началась в компании IBM, где он проработал 12 лет, начиная с должности инженера-технолога и дорастая до регионального директора. В 34 года он перешел в компанию Intelligent Electronics на должность исполнительного директора, а затем стал вице-президентом в Compaq, где курировал закупки и управление запасами. Эти позиции позволили ему накопить опыт в управлении цепочками поставок и оптимизации бизнес-процессов.

Приход в Apple

Фото - © Apple

В 1998 году Стив Джобс пригласил Тима Кука в Apple на должность вице-президента по международным операциям. На тот момент компания находилась в кризисе, и Кук согласился помочь ей выйти из сложной ситуации. Он быстро внедрил изменения в производственном процессе, что позволило сократить запасы готовой продукции и улучшить финансовые показатели компании. В 2007 году Кук был назначен операционным директором, а после ухода Джобса в 2011 году стал генеральным директором Apple.

Чего добился Тим Кук на посту генерального директора Apple

Фото - © Apple

Рост капитализации компании

Одним из главных достижений Тима Кука является значительное увеличение капитализации Apple. Когда он стал генеральным директором в 2011 году, стоимость компании составляла около $300 млрд. К началу 2022 года капитализация Apple достигла $3 трлн, а в определенный период превышала $4 трлн. Таким образом, за время руководства Кука капитализация компании выросла более чем в десять раз.

Создание новых продуктов

Под руководством Тима Кука Apple выпустила ряд успешных продуктов, которые завоевали популярность на рынке:

Apple Watch: Впервые представленные в 2015 году, эти смарт-часы стали лидером в своей категории и получили признание миллионов пользователей.

AirPods: Беспроводные наушники, вышедшие в 2016 году, произвели революцию на рынке аудиопродуктов и продолжают оставаться востребованными.

iPhone: Хотя основной успех бренда iPhone начался еще при Стиве Джобсе, Тим Кук обеспечил дальнейшее развитие линейки, выпустив такие модели, как iPhone 5S, iPhone 7 и iPhone X, каждая из которых имела коммерческий успех.

MacBook Neo: В 2026 году Apple представила миру самый бюджетный ноутбук в истории компании.

Расширение рынков сбыта

Тим Кук существенно расширил присутствие Apple на международных рынках, особенно в Китае и Индии. Это позволило увеличить объем продаж и укрепить позиции компании на глобальном уровне. Кроме того, под его руководством были построены новые центры обработки данных по всему миру, что улучшило инфраструктуру компании и ускорило доставку продукции клиентам.

Благотворительная активность

Тим Кук активно продвигал идею корпоративной социальной ответственности. В отличие от Стива Джобса, который редко участвовал в благотворительных акциях, Кук инициировал программы удвоения взносов сотрудников на благотворительность, достигнув максимальной ежегодной суммы в $10,000. Это помогло Apple завоевать репутацию социально ответственной компании.

Экологические инициативы

Тим Кук уделял большое внимание экологической устойчивости. При его руководстве Apple перешла на использование возобновляемых источников энергии и снизила углеродный след производства. Это сделало компанию примером для подражания в сфере экологии и устойчивого развития.

Управленческие реформы

Почему Тим Кук уходит из Apple

Фото - © Apple

Плановый переход власти

Уход Тима Кука с поста генерального директора Apple не является неожиданностью или следствием конфликта внутри компании. Этот шаг был заранее спланирован самим Куком и советом директоров. В заявлении Apple говорится, что переход власти будет постепенным и завершится к сентябрю 2026 года. Пока Кук продолжает исполнять обязанности генерального директора, его преемник Джон Тернус уже знакомится с обязанностями, обеспечивая плавный переход.

Новая роль в компании

Хотя Тим Кук покидает должность генерального директора, он не покидает компанию полностью. Вместо этого он переходит на должность исполнительного председателя совета директоров. Эта новая роль позволит ему сосредоточиться на взаимодействии с политическими и регулирующими органами по всему миру, используя свой богатый опыт и авторитет.

Желание передать эстафету

Кук выразил уверенность в готовности Джона Тернуса возглавить компанию. Он подчеркнул, что Тернус обладает необходимыми качествами лидера, включая техническое мышление и способность видеть перспективы развития. По мнению Кука, Тернус способен продолжить путь, начатый Стивом Джобсом и развитый Куком.