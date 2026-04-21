Телефон нашли в Узбекистане: в Новосибирске загадочно погиб предприниматель

Тело Романа обнаружили на лестнице многоэтажки. Медэксперты обнаружили на теле многочисленные синяки и следы ударов. При этом следствие не признает смерть насильственной, утверждая, что следов побоев нет.

Семья бизнесмена убеждена, что истинная причина смерти скрывается. Вечером в день трагедии Роман отправился на встречу с другом, но домой не вернулся. Его телефон обнаружили в Узбекистане через несколько дней после исчезновения.

Юридический консультант семьи сомневается в компетентности следствия. Он утверждает, что следствие проявляет пассивность, будто бы стремясь «замять» дело. В настоящее время внятной картины происшедшего нет, мотив и подозреваемый также отсутствуют, а смерть квалифицирована как естественная.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.