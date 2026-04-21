ЧП на Сокольнической линии метро в Москве: хроника событий и причины происшествия

В материале РИАМО рассказываем о масштабном сбое на красной ветке московского метро, причинах и последствиях происшествия.

Что случилось в московском метро 21 апреля

Около половины одиннадцатого утра 21 апреля 2026 года в новостных каналах появились сообщения о происшествии на Сокольнической линии: из поездов на центральных станциях метро начали массово выводить пассажиров. Составы прекратили ходить через весь центр Москвы и по части северного отрезка ветки: от станции «Парк Культуры» до «Бульвара Рокоссовского». Через какое-то время станции выше «Сокольников» открыли для пассажиров, а вот в центре красной ветки все составы полностью прекратили движение.

Вскоре стало известно, что в перегоне возле станции «Красные ворота» произошло задымление. Чуть позже появились кадры момента происшествия непосредственно из сломавшегося поезда: на них видно, как вагон сильно раскачивается, а за окнами сверкают снопы искр и раздаются сильные хлопки.

К вестибюлю станции начали подъезжать пожарные и медики, с нескольких станций Сокольнической линии на поверхность эвакуировали всех людей. Столичный Дептранс сообщил, что причина ЧП – техническая неисправность одного из составов.

Как проходила ликвидация ЧП в метро и что известно о пострадавших

Фото - © РИА Новости

Уже в 11 часов утра вдоль закрытого северного участка Сокольнической линии пустили компенсационные маршруты автобусов «КМ» – от «Черкизовской» до Площади трех вокзалов, через Преображенскую площадь, Сокольники и «Красносельскую».

В Дептрансе призвали пассажиров пользоваться наземным транспортом, а также другими ветками метро, МЦД и МЦК. На всех станциях закрытого участка красной ветки сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров перенаправляли людей на альтернативные маршруты, а также раздавали бутилированную воду.

Для полного восстановления движения на участке потребовалось около двух часов: сначала открыли часть ветки от «Сокольников» до «Черкизовской», к часу дня возобновили движение по центральному отрезку красной линии – от «Парка Культуры» до «Комсомольской».

Причины поломки состава в тоннеле выясняются. ЧП обошлось без пострадавших: за медицинской помощью никто из пассажиров метрополитена не обращался.