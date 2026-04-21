Гала-концерт VIII Международной музыкальной премии BRAVO в очередной раз доказал, что на Исторической сцене Большого театра случаются чудеса, от которых у самых искушенных зрителей перехватывает дыхание. В череде блестящих выходов мировых звезд оперы и балета, громких оваций и сияния ювелирных статуэток Mercury был один особенно трогательный момент. На подмостки, помнящие таких великих, как Шаляпин и Уланова, вышла юная гостья из Донецка — скрипачка Мария Полозова, сообщили организаторы.

Девушка всегда хотела побывать в Большом театре, а мечтать о легендарной Исторической сцене, находясь без света в Донецке под обстрелами ВСУ, даже не могла. Талант и усердие Марии позволили ей стать лауреатом многих конкурсов классических исполнителей, и на Премии BRAVO ее мечта сбылась — она выступила под патронажем певца, члена Совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрия Киселева, инициатора многих благотворительных и культурных акций в новых регионах России. Певец видит своей миссией помогать жителям, защитникам, а также поддерживать артистов Донбасса.

Этот дуэт стал настоящим олицетворением Года единства народов России, который красной нитью проходил через всю церемонию.

Сразу после выступления Юрий Киселев поделился своими впечатлениями от работы с юной скрипачкой: «Для меня это гораздо важнее любых регалий. Когда видишь, как у человека горят глаза, понимаешь, что все делается не зря. Не скрою, для меня стоять на сцене Большого театра также огромная честь. Но мы сегодня не просто исполнили песню: мы показали зрителям новый самобытный талант, а также то, насколько важно единение и взаимопонимание разных регионов нашей страны».

Сама Мария Полозова призналась, что выходить на легендарную сцену было страшно, но поддержка Юрия Киселева и осознание, что она представляет родной Донбасс, придавали сил.

Такое выступление стало еще одним напоминанием, что премия BRAVO — это мост между народами и культурами, место, где царит настоящий талант. А в этом году на церемонии, безусловно, зажглась еще одна звезда.