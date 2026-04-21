Злоумышленник обливает девушек жидкостью в Бурятии
Фото - © сгенерировано ИИ
Мужчина забрызгивает девушек неизвестной жидкостью в Улан-Удэ Республики Бурятии. В одном из торговых центров мужчина облил девушку в районе джинсов, рассказала в группе ВК «Злой Улан-Удэ (Бурятия) 03».
Сотрудница торгового центра сказал пострадавшей, что ее преследовал мужчина. Затем он чем-то облил девушку.
По камерам пострадавшая увидела, что мужчина пытался ее отследить и преследовал.
По словам девушки, она ранее уже видела правонарушителя. Также она сообщила, что носит обручальное кольцо. Периодически на мужчину жалуются люди.
