Стало известно о громком увольнении в МХАТ им. Горького

ТАСС: обвиненного в растрате гендира МХАТ им. Горького Кехмана сняли с должности

Владимир Кехман снят с поста генерального директора МХАТ имени Максима Горького, утверждает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее деятеля культуры обвинили в растрате.

В июле 2025 года в здании МХАТ, дома у Кехмана и по другим адресам прошли обыски в рамках уголовного дела о растрате при реконструкции старой сцены столичного театра. Правоохранители изымали документы и носители информации. Кехмана доставляли на допрос в Следственный комитет.

Владимиру Кехману предъявляли обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата), сообщало агентство со ссылкой на источник в окружении ныне бывшего гендиректора МХАТ.

Журналисты также утверждали, что Кехман накопил долгов по кредитам на 17,8 миллиарда рублей.

