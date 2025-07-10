Кехман оказался в центре финансового и уголовного скандала

На фоне обысков в МХАТ и квартире художественного руководителя вскрылись финансовые проблемы Владимира Кехмана. По данным правоохранительных органов, общая сумма его долгов по кредитам превышает 17,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС .

В федеральном банке исполнительных производств на него заведено 8 дел, 6 из которых касаются кредитных обязательств.

Одновременно с финансовыми проблемами Кехман столкнулся с уголовным преследованием.

Следственные действия связаны с реконструкцией старой сцены МХАТ, где, по версии следствия, могли быть допущены растраты бюджетных средств. После обысков, в ходе которых изъяли документы и электронные носители, театрального деятеля доставили на допрос в Следственный комитет.

Этот скандал может иметь далеко идущие последствия для двух ведущих театров страны — МХАТ им. Горького в Москве и Михайловского театра в Петербурге, где Кехман также занимает пост художественного руководителя.