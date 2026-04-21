В Подмосковье состоялась инвестиционная сессия с участием экспертов рынка недвижимости

В Подмосковье прошла инвестиционная встреча, организованная Сбером совместно с управляющей компанией «Современные фонды недвижимости». Мероприятие было посвящено изменениям на финансовом рынке и актуальным инструментам инвестирования.

В ходе встречи участники обсудили текущие тенденции инвестиционной среды и подходы к формированию сбалансированных портфелей, сочетающих доходность и устойчивость. Отдельное внимание было уделено вопросам долгосрочного планирования и диверсификации вложений.

Также в рамках мероприятия рассматривались фонды недвижимости как один из инвестиционных инструментов. Эксперты рассказали об особенностях вложений в такие активы и принципах управления.

«Инвестиционная среда сегодня требует от клиентов более взвешенного и осознанного подхода к управлению капиталом. Мы видим растущий интерес к инструментам, которые позволяют не только получать доход, но и обеспечивать устойчивость портфеля на горизонте нескольких лет. Такие решения, как фонды недвижимости, становятся важной частью диверсифицированной стратегии. Наша задача — дать клиентам понятные и эффективные инструменты, а также экспертную поддержку для принятия грамотных финансовых решений», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Мероприятие прошло в формате экспертного обсуждения и было направлено на информирование участников о современных тенденциях и подходах в сфере инвестиций.