Уровень воды Клязьмы в Орехово-Зуеве продолжает снижаться

На утро 23 апреля продолжается снижение уровня воды в реке Клязьма на территории Орехово-Зуева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Прошедшие дожди немного тормозят процесс, однако ситуация находится под контролем.

Максимальный зафиксированный в этом году подъем реки составил 3,88 м. Критическая отметка в 4,5 м не была достигнута.

Зафиксированы частичные подтопления на территории СНТ, однако угрозы отсутствуют. На ряде земельных участков проводятся работы по откачке вод.

По данным ФГБУ «Центральное УГМС», в период половодья 2026 года на территории Орехово-Зуевского городского округа не было зафиксировано зон затопления, влияющих на объекты экономики.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 112 (Служба спасения Московской области) и 8 (496)4145454 (Единая диспетчерская служба Орехово-Зуевского городского округа).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в каждом муниципальном образовании региона ведутся работы по недопущению подтоплений.

«Чувствительная тема, потому что она касается каждого. Вчера мы были в Раменском, там проведены и проводятся мероприятия по недопущению подтоплений. Я уверен, в каждом городе и в каждом муниципалитете соответственно такие работы ведутся», — сказал Воробьев.