Опубликована архитектура деловой программы XXI Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»
Организаторы деловой программы XXI Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» сообщают о публикации архитектуры деловой программы, передает пресс-служба мероприятия.
Форум традиционно объединит тысячи участников: руководителей контрактных служб, поставщиков, регуляторов, представителей Федеральной антимонопольной службы, Казначейства России, отраслевых министерств и ведомств.
Что включает деловая программа?
В рамках мероприятия запланированы:
• Пленарная дискуссия «ГОСЗАКАЗ: курс на технологический суверенитет» с участием первых лиц государства. Организатор: Минпромторг России.
• Тематические треки по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
• Экспертные сессии «Как стать надежным поставщиком?» и «Медиация в корпоративных закупках».
• Открытый диалог «Вопрос-ответ» при участии Минпромторга России, Минфина России, Казначейства России, ФАС России.
• Отраслевые дискуссии, посвященные закупкам в таких сферах, как строительство и ЖКХ, здравоохранение, энергетика, образование и просвещение, реставрация объектов культурного назначения.
Отдельное внимание будет уделено теме «Будущее рядом: искусственный интеллект на службе закупок». Состоится специальный круглый стол «Стратегически важные закупки в закрытом контуре».
Кому будет полезна программа?
• Государственным и муниципальным заказчикам.
• Поставщикам и подрядчикам, работающим по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
• Сотрудникам контрактных служб и отделов закупок.
• Представителям малого и среднего бизнеса.
Подробное расписание дискуссий, а также время их проведения доступно на официальном сайте Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».