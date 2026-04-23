Опубликована архитектура деловой программы XXI Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

сегодня в 14:08

Форум традиционно объединит тысячи участников: руководителей контрактных служб, поставщиков, регуляторов, представителей Федеральной антимонопольной службы, Казначейства России, отраслевых министерств и ведомств.

Что включает деловая программа?

В рамках мероприятия запланированы:

• Пленарная дискуссия «ГОСЗАКАЗ: курс на технологический суверенитет» с участием первых лиц государства. Организатор: Минпромторг России.

• Тематические треки по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

• Экспертные сессии «Как стать надежным поставщиком?» и «Медиация в корпоративных закупках».

• Открытый диалог «Вопрос-ответ» при участии Минпромторга России, Минфина России, Казначейства России, ФАС России.

• Отраслевые дискуссии, посвященные закупкам в таких сферах, как строительство и ЖКХ, здравоохранение, энергетика, образование и просвещение, реставрация объектов культурного назначения.

Отдельное внимание будет уделено теме «Будущее рядом: искусственный интеллект на службе закупок». Состоится специальный круглый стол «Стратегически важные закупки в закрытом контуре».

Кому будет полезна программа?

• Государственным и муниципальным заказчикам.

• Поставщикам и подрядчикам, работающим по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

• Сотрудникам контрактных служб и отделов закупок.

• Представителям малого и среднего бизнеса.

Подробное расписание дискуссий, а также время их проведения доступно на официальном сайте Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».