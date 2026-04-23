Тяжелое поражение мозга: житель Саранска стал инвалидом после септопластики

Житель Саранска стал инвалидом после обычной операции на носу в частной клинике. Это минимум третий случай за время существования медучреждения, сообщает Mash .

42-летний Сергей наконец-то решил избавиться от храпа. Для этого он отправился в саранскую клинику, где ему провели септопластику (исправление носовой перегородки) и операцию на мягком небе. После хирургического вмешательства пациент пришел в себя и отвечал врачам, но через 20 минут после выхода из наркоза резко посинел и потерял сознание.

Медики подключили Сергея к ИВЛ, после чего у него начались судороги. В настоящее время мужчина в вегетативном состоянии: ему поставили трахеостому для дыхания и гастростому для питания.

Родные Сергея утверждают, что в клинике нет реанимации, а помощь вызвали лишь через два часа. По их словам, за это время мозг получил тяжелое поражение из-за нехватки кислорода. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

В 2018 году в этой же клинике скончался 6-летний ребенок, которому стало плохо после удаления аденоидов. Анестезиолог тогда получил условный срок и сохранил рабочее место. В 2023 году после исправления носа умер 37-летний пациент. В том же году — 23-летний парень, удаливший родинку.

