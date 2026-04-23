В Петербурге мужчина 5 лет царапает и обливает машины соседей кислотой

Житель Санкт-Петербурга на протяжении пяти лет царапает и обливает кислотой автомобили соседей у подъезда многоэтажки.

В Сети появились кадры, на которых мужчина выходит из своего припаркованного кроссовера и царапает ключом багажник соседской легковушки. Затем ситуация повторяется с другим легковым автомобилем.

Пострадавшая жительница дома Надежда рассказала, что неадекватный сосед исцарапал две машины ее семьи, а также облил кислотой автомобиль ее сестры. Помимо этого, мужчина облил кислотой новую машину подруги Надежды и соседские авто.

«Каждый день до железа царапает любой автомобиль стоящий у нашей парадной. Исплевал нам всю входную дверь. По всем эпизодам написаны заявления, приложены видео», — подписала Надежда видео в соцсетях.

При этом, по словам петербурженки, на протяжении пяти лет правоохранительные органы бездействуют.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.